Infernetto droga nascosta nelle damigiane per il vino | stanata dal cane Faro

Ostia, 5 marzo 2025 – Senza sosta l’attività antidel X Distretto Lido: in particolare la squadra di Polizia Giudiziaria, a seguito di una serie mirata di servizi di osservazione per conto di due soggetti, cinquantenni conviventi, pluripregiudicati con precedenti specifici per, li ha seguiti per alcune ore, svolgendo poi con un controllo di polizia e la successiva perquisizione domiciliare in un appartamento all’.L’attività di Polizia Giudiziaria, con l’ausilio dell’unità cinofila, ha permesso di rinvenire un grosso quantitativo di sostanza stupefacente, nascosto in diversi punti della casa e all’interno delle pertinenze. In particolare, all’interno del box auto, nascosto dentro due contenitori di, sono stati sequestrati 80 panetti di hashish e 1 kg di marijuana, oltre il materiale per il confezionamento delle dosi e quasi 12mila euro in banconote da 50.