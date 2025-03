Ilnapolista.it - Infantino si complimenta con l’Iran, dove le donne non possono andare allo stadio (Faz)

Giannipubblica un sacco di post su Instagram. Lunedì scorso ha colto l’occasione per fare i complimenti per la rielezione aliano Mehdi Taj, presidente della associazione iraniana. Ha scritto cheè “Paese amante del calcio” e stanno “facendo un meraviglioso lavoro”. Alla Faz (i giornali tedeschi ha una vera passione, per) non hanno fatto passare la cosa in cavalleria, e scrivono: “Difficilmenteavrà voluto ringraziare i giudici che hanno condannato a morte le persone, né i loro carnefici, che l’anno scorso hanno giustiziato quasi 1.000 persone”.E altrettanto: “sottolinea giustamente che la situazione delle tifose di calcio in Iran è migliorata dal 2018. C’eranodurante l’ultimo derby tra i principali club di Teheran la scorsa settimana.