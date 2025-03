Quotidiano.net - Industria italiana protagonista nella ricostruzione dell'Ucraina, evento a Roma nel 2025

Leggi su Quotidiano.net

L'conferma il proprio impegno. È fondamentale proseguire senza esitazioni nel percorso intrapreso tre anni fa, con determinazione e unità insieme ai nostri partner internazionali". La vicepresidente per l'export e l'attrazione degli investimenti di Conf, Barbara Cimmino, lo ha indicato intervenendo all'preparatorio sulla dimensione del settore privato in vistaa Conferenza sulla Ripresa, che si terrà ail 10 e 11 luglio. "L'Italia - dice - vuole essere un attore chiave non solo, ma anche nel rilancio economico, promuovendo e integrando standard europei in settori strategici come l'energia, l'ingegneria civile e ambientale, le infrastrutture portuali, stradali e ferroviarie, l'e costruzioni, la meccanizzazione agricola, la produzione manifatturiera.