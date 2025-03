Ilgiorno.it - Indiano ucciso nel parcheggio otto a processo

rinvii a giudizio:in Corte d’Assise, inizio delil 29 aprile, e tre in abbreviato, prima udienza il 10 giugno. Un imputato stralciato. Così si è conclusa ieri l’udienza preliminare per l’omicidio di Ranjit Singh, il 51enneche la sera del 24 dicembre 2023 fu massacrato in unin via Milano per presunti problemi irrisolti con l’ex datore di lavoro. Davati al gup Mauro Liberti sono comparsi 12 connazionali, di cui 8 accusati di omicidio in concorso aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, 4 di favoreggiamento. Tra gli imputati Kumar Sanjeev, 49enne imprenditore edile di Bagnolo, appunto ex datore di lavoro di Ranjit, presunto mandante del delitto poi organizzato ed eseguito con spranghe, coltelli e un’ascia - stando alla pm Carlotta Bernardini - da Suraj Sharma, Arshdeep Singh, Ashwinder Singh, Rahul Kumar, Hamaad Manozoor, Ravi Ravi e Rohan Kumar per vendetta.