Ilfattoquotidiano.it - Indian Wells 2025, il torneo ha cambiato il suo cemento dopo 25 anni: perché Alcaraz è furioso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Masters 1000 di, al via mercoledì 5 marzo, comincia nel segno di una grande novità, che però già fa discutere.più di 25, l’organizzazione ha deciso di cambiare i terreni di gioco, la cui realizzazione è passata dalle mani di Plexypave a un nuovo fornitore, Laykold, due aziende specializzate nella costruzione dei campi in. Così, l’Open emula la scelta di altri tornei americani, come il Masters 1000 di Miami e gli US Open, che già dacollaborano con Laykold. “Non solo abbiano fatto. Devo allenarmi. Quello che posso dire è che non l’ho capito quando l’ho visto”, ha dichiarato in merito unCarlos. Le polemiche non mancano.Cosa cambia?A cambiare è la velocità di gioco. Su questo tipo di, infatti, la pallina viaggerebbe più rapidamente rispetto a quanto accadeva sulla superficie usata negli scorsi