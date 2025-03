Lettera43.it - Incontro Meloni-Anm a Palazzo Chigi, i magistrati: «Le reciproche posizioni non cambiano»

Leggi su Lettera43.it

si è svolto l’sulla riforma della Giustizia con la premier Giorgia, altri esponenti del governo e una delegazione dell’Associazione nazionale, tra cui il presidente Cesare Parodi. «È stato unnon breve in cui c’è stato un lungo scambio di opinioni che, devo dire, non ha portato a sostanziali modifiche delle nostree tantomeno di quelle del governo», ha dichiarato Parodi, che con i componenti della giunta dell’Anm ha presentato alla premier una proposta in otto punti sulla Giustizia. I«hanno avuto modo di spiegare nel dettaglio le ragioni specifiche, tecnico giuridiche», che portano le toghe a non condividere la riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei. L’Anm, ha aggiunto Parodi, ha però «preso atto con molta chiarezza di una volontà del governo di andare avanti senza alcun tentennamento, e alcuna modifica sul punto».