Agi.it - Incontro governo-Anm: sulla riforma le posizioni non cambiano

AGI - Si è svolto, questo pomeriggio a Palazzo Chigi, l'presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tra ile l'Associazione nazionale magistrati. Erano presenti i vicepresidenti Tajani e Salvini, il ministro della Giustizia Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. "Al centro dell', franco e proficuo - si legge in una nota di Palazzo Chigi - lacostituzionaleseparazione delle carriere e il Csm all'esame del Parlamento". "Ilha ribadito la volontà di proseguire con determinazione e velocità - si legge ancora - nel percorso di attuazione dellacostituzionale, auspicando la sua approvazione in tempi rapidi". "Il presidente del Consiglio ha ringraziato l'Anm per le osservazioni e gli spunti emersi nel dibattito - prosegue la nota di Palazzo Chigi - e ha annunciato la disponibilità di aprire un tavolo di confronto sulle leggi ordinarie di attuazione dellae sul documento in otto punti presentato dall'Anm, che riguarda l'amministrazione della giustizia".