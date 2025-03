Iltempo.it - “Incontro cruciale”. L'Ue decide il futuro tra Ucraina e difesa con l'incognita Orban

Il senso di urgenza e la necessità di reagire nel nuovo scenario accompagneranno i leader europei domani nel Consiglio straordinario a Bruxelles. Un vertice che, a detta di molti ambasciatori, sarà"perché la posta in gioco è alta" e allo stesso tempo complesso, segnato dall'della minaccia di veto ungherese. Due i capitoli sul tavolo:. Due temi strettamente collegati ed ora quasi inscindibili alla luce del nuovo scenario. Sembrano passati due anni dallo scorso 3 febbraio, quando i capi di Stato e di governo si sono riuniti in un ritiro informale per discutere deldellaeuropea, osserva un funzionario Ue. Nel mezzo c'è stata la telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di aprire una trattativa sul conflitto ucraino.