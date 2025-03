Trevisotoday.it - Incontro con i Carabinieri per il contrasto alle truffe

Leggi su Trevisotoday.it

Giovedì 06 marzoore 18.30 nella sala consiliare di San Biagio di Callalta (in piazza Tobagi) l’Amministrazione comunale organizza unrivolto a tutta la cittadinanza con l’Arma deisu “agli anziani & reati predatori. Consigli per non farsi raggirare”. Un tema.