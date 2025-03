Lanazione.it - Inclusione ed Università: la forza della collaborazione

Arezzo, 5 marzo 2025 –ed: laTerzo appuntamento di “Parliamo di: guida all’inserimento lavorativo” Mercoledì 12 marzo, dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna“Palazzina Donne” dell’di Siena ad Arezzo in Viale L. Cittadini 33, si terrà l’incontro promosso dall’di Siena e COOB - Consorzio di cooperative sociali per l’lavorativa dal titolo “Parliamo di: guida all’inserimento lavorativo”. Questa iniziativa è la terza tappa di un ciclo di incontri iniziato a Siena, poi Grosseto e proseguirà a Firenze e Livorno, e prevede la presentazione delle Linee Guida di COOB in tema di Inserimento Lavorativo, le esperienze delle cooperative sociali aretine, i Servizi Sociali del Comune di Arezzo, l’UFSMA e l’approfondimento da parte del Corso di laurea in Scienze dell’Educazione eFormazione dell’di Siena sugli studi scientifici sull’orientamento al lavoro per studentesse e studenti con disabilità attraverso la presentazione del Progetto ALL Inclusive.