Lanazione.it - Incidente sul lavoro, Ceccarelli Pd : “Dolore e rabbia per una nuova vita persa sul lavoro”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 marzo 2025 – “Ogni volta si rinnova ilindicibile per unanello svolgimento del proprio”. Con queste parole, il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Vincenzo, commenta la tragica notizia della morte di un operaio di 55 anni , vittima questa mattina di unavvenuto in un cantiere edile nel centro di Arezzo durante lavori per il restauro di una caa.” “Questo è il momento dele del cordoglio per vittima e per tutti i suoi familiari a cui voglio esprimere tutta la mia solidarietà. Ogni volta, di fronte a questi drammi umani, ribadiamo lo sconcerto di fronte alla vicenda umana di un lavoratore uscito di casa per andare a fare il proprio dovere e mai più tornato. Alsi aggiunge la. Quello della sicurezza suldeve essere un impegno prioritario per tutti noi, da tenere sempre in alto nell’agenda delle istituzioni e del mondo del