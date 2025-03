Thesocialpost.it - Incidente mortale in montagna: è morto l’ex sindaco di Scena Luis Kröll

RIDANNA – Un gravesi è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 4 marzo, sul versante italiano di Cima di Malavalle., presidente del comune distrettuale del Burgraviato ed exdi, ha improvvisamente accusato un malore durante un’escursione in quota, crollando sulla neve.Leggi anche: ITALIA – Appartamento totalmente avvolto dalle fiamme: dramma per una famigliaL’allarme è stato dato dal suo compagno di uscita, che, visibilmente scosso, ha avuto difficoltà a proseguire da solo. Immediata la mobilitazione delle squadre del soccorso alpino della Val Ridanna e l’intervento di due elicotteri, uno della Guardia di Finanza e l’altro proveniente da Hochgurgl, in Tirolo.Un elicottero della Sezione Aerea di Bolzano, con a bordo militari specializzati nel soccorso alpino, ha raggiunto l’area dell’a 3.