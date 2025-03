Torinotoday.it - Incidente a Rivoli: auto prende fuoco mentre è in marcia, conducente in salvo

Leggi su Torinotoday.it

Un'Ford Focus ha presoera innella prima mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo 2025, in corso Francia a. Si trovava nel controviale all'altezza del civico 107, nel tratto compreso tra gli incroci con via Sesia e via Scrivia, in direzione del centro della cittadina.