Inchiesta sull'urbanistica di Milano, arrestato per corruzione un ex dirigente del Comune

AGI - Per la prima volta nell'ambito delle numerose indaginimilanese viene contestato il reato di. L'architetto Giovanni Oggioni, già vice presidente della Commissione per il paesaggio deldidal 2021 e in precedenzadello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di, è stato sottoposto a una misura cautelare agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza diper i reati di, falso e depistaggio. Nell'della Procura diche ha portato all'arresto di Oggioni, viene ipotizzato che l'exabbia "ricevuto utilità da un'associazione di categoria dei costruttori edili e da un operatore economico del real estate al fine di favorire il buon esito di numerose pratiche edilizie". In particolare, riferisce la Gdf, sarebbe stato corrotto per "rappresentare falsamente lo stato dei luoghi circa il superamento delle altezze consentite, l'aggiramento delle norme sui cortili, l'ampliamento delle cubature e superfici edificabili".