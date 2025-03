Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Imola, paura in un appartamento di Zolino: quattro intossicati

, 5 marzo 2025 - Il bagliore nella notte, la. Le lingue di fuoco escono da un balcone del quartierementre si divorano un. L’allarme per l’è scattato ieri sera, intorno alle 23, in via Beccaria, con i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia diche si sono subito precipitati sul posto. Oggi restano solo pareti annerite e una catasta di arredi bruciati accumulata nel cortile. Ingenti i danni al fabbricato, epersone in ospedale per accertamenti (una di queste avrebbe ricevuto 3 giorni di prognosi). Da quanto si apprende, nel palazzo, sarebbero 5 gli appartamenti dichiarati momentaneamente inagibili, con una decina di persone fuori di casa. Indagini in corso invece sull’, che parrebbe di natura accidentale. Forse un guasto elettrico all’origine del rogo che ha tenuto svegli diversi residenti del quartiere.