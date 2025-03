Ilrestodelcarlino.it - Inaugura l’Ambulatorio Sociale. Uno spazio dedicato ai più fragili

È statoto ieriSolidale di Castelfranco Emilia, un nuovoa chi necessita di supportoe sanitario. A comunicarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che spiega: "Questo progetto nasce con l’obiettivo di offrire ascolto e orientamento a persone in difficoltà, fornendo un punto di riferimento per chi ha bisogno di informazioni e accompagnamento nell’accesso ai servizi socio-sanitari del territorio. Gestito da Auser, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto "Sentieri d’incontro" e con la collaborazione della sede distrettuale di Ausl,sarà attivo ogni martedì dalle 15 alle 17 a Ca’ Ranuzza, in via Nenni 9. Il servizio, completamente gratuito, si propone di accogliere chiunque abbia bisogno di supporto per affrontare problematiche sociali e sanitarie.