Lecceprima.it - Inarrestabile la scia di incendi: ennesima vettura data alle fiamme nella notte

Leggi su Lecceprima.it

UGENTO – Non si ferma ladinel Salento. Ancheappena trascorsa, è stato infatti registrato un episodio. È accaduto una ventina di minuti dopo le 2 a Ugento, ai danni di un veicolo. Si tratta di una Smart, che si trovava parcheggiata in via Vittorio Franza.Le