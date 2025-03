In viaggio con il “brutto anatroccolo” e “Peter Pan”, dall’8 marzo nella Mostra d’Oltremare

Leggi su Ildenaro.it

“Il” e “Pan”, capolavori della letteratura universale per l’infanzia, ispirano gli spettacoli in scena nel prossimo fine settimana al Teatro dei Piccoli di Napoli. Racconti di formazione che, nonostante gli anni, propongono contenuti e temi di grande attualità capaci di appassionare tuttora un vastissimo pubblico, di giovanissimi (e non solo).La programmazione inizia con una proposta del Crest di Taranto che sabato 8(alle ore 11, preceduto venerdì 7 , alle ore 9.30, da una recita per le scuole) mette in scena “Come il”, scritto e diretto da Sandra Novellino e Delia De Marco ed interpretato da Delia De Marco, Cinzia Greco, Giuseppe Marzio ed Andrea Santoro.La celebre fiaba di Hans Christian Andersen affronta un tema delicato quale è quello della diversità, prefigurando, già nel lontano 1843 (anno in cui essa viene pubblicata) quanto difficile e doloroso possa essere il percorso da fare per giungere all’accettazione di sé.