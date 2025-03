Ilfattoquotidiano.it - In ritardo per il volo, coppia di neo fidanzati lancia un caffè addosso a un membro della sicurezza: arrestati. Ma i due negano le accuse: “È solo caduto, il caffè io lo bevo”

Rafael Seirafe-Novaes e Beatriz Rapoport De Campos Maia erano inper imbarcarsi su unche avrebbe dovuto portarli a Cancún e, stando a quando riferito da un rappresentante dell’Ufficio dello SceriffoContea di Miami-Dade a People, hanno provato a forzare laper salire a bordo. In un video condiviso sui social media, si vedono almeno cinque agenti tentare di bloccare Seirafe-Novaes. Uno dei due sospettati avrebbe pure – sempre secondo le forze dell’ordine –to uncontro undello staff dell’aeroporto.L’incidente si è concluso con Seirafe-Novaes scortato in manette fino a un’autopolizia sulla pista. Sia Seirafe-Novaes che Rapoport De Campos Maia sono stati accusati di due capi d’imputazione per aggressione e violazione di proprietà privata dopo un avvertimento, Seirafe-Novaes ha ricevuto anche un’ulteriore accusa di resistenza all’arresto.