In ricordo di Eleonora Giorgi | addio a un’icona del cinema italiano

Life&People.it Ildirimarrà impresso nella memoria collettiva con la stessa intensità luminosa che ha caratterizzato la sua carriera. Non solo un tributo a una grande artista, ma un omaggio a una donna che ha saputo trasformare ogni esperienza in un insegnamento, ogni film in un frammento di storia. Attrice di straordinaria versatilità, regista e sceneggiatrice, la sua luce ha brillato per quasi mezzo secolo nel panoramatografico, lasciando un segno indelebile. Si è spenta all’età di 71 anni, nella mattinata di lunedì 3 marzo, dopo aver combattuto, con coraggio quasi poetico, una malattia spietata: sin dal momento della diagnosi – nell’autunno 2023 – ha mostrato forza straordinaria, affrontando il dolore con dignità rara.“Ogni giorno è un regalo”diceva, trasformando la sofferenza in un inno alla vita.