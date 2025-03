Iodonna.it - In novemila a Pesaro per festeggiare il suo ritorno live. E Jovanotti è più carico che mai

Leggi su Iodonna.it

Il re della festa è tornato. Emozionato, riconoscente (alla vita e ai fan, «grazie di avermi aspettato»), segnato nel corpo, ma non nello spirito, con il solito inconfondibile e coinvolgente entusiasmo. Dopo il lungo stop, seguito al grave incidente in bici nel luglio 2023 a Santo Domingo,si riprende il suo spazio naturale, il palco, davanti alla sua tribù che balla e che non vedeva l’ora di poterlo fare nuovamente. «Vedo i cartelloni con scritto bentornato, ma bentornati lo dico a voi»: LorenzoCherubini saluta così, e sembra che abbia il nodo in gola, i nove mila della Vitrifrigo Arena di, debutto del nuovo tour nei palasport con 50 date in tutta Italia, 37 delle quali soldout.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo La rinascita di, la prima data del tour: «Grazie di avermi aspettato, bentornati» iO Donna.