Ilrestodelcarlino.it - In centinaia per l'addio ad Angelica Fattorini sulle note di Jovanotti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marotta, 5 marzo 2025 - Erano in, alla chiesa di San Giuseppe, per l’ultimo saluto ad, la 29enne uccisa da una malattia incurabile. Oggi, nel giorno in cui avrebbe partecipato al concerto di, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, si è celebrato invece il suo funerale. Una canzone di Jova, che lei adorava, ad accompagnare il feretro. Aveva comprato il biglietto per andare al concerto, ma la malattia non le ha lasciato scampo. L’ultimo sorriso della sua vita gliel’ha regalato proprio, inviandole un video la scorsa settimana che ha potuto vedere nel suo letto dell’ospedale di Muraglia. Tantissimi gli amici dicon gli occhi lucidi e lo sguardo perso. Il parroco, don Giuliano Zingaretti, ha ricordato il calvario, la sofferenza della ragazza, spiegando che dobbiamo essere forti in questo momento che ci ricorda la nostra fragilità.