In carcere il "re" delle evasioni domiciliari

Avrebbe violato ripetutamente i. Almeno tre le situazioni in cui, nell’arco di mezzo anno, tra fine settembre 2024 e fine febbraio 2025, sarebbe stato pizzicato fuori casa. E ovvero dove non avrebbe potuto, vista la misura cui si trovava sottoposto. L’ultima è recentissima: risale alla settimana appena passata. Motivi per i quali, quindi, un cinquantenne è stato trasferito dalla propria abitazione alla casa circondariale di Ancona-Montacuto. Operazione effettuata lunedì dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima. Gli uomini dell’Arma, infatti, hanno dato esecuzione ad un decreto di sospensione cautelare della misura alternativa della detenzione domiciliare, che è stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nei confronti di un uomo di origini siciliane, residente proprio nella città di Falconara, a seguitoreiterate violazioni del regime di reclusione domiciliare.