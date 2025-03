Ilrestodelcarlino.it - In birreria, al museo e per i piccoli. Musica classica fuori dagli schemi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Avreste mai pensato di ascoltare lain una? O di portare a teatro i vostri figlia sentire Chopin? L’obiettivo di Bologna Festival è proprio quello di portare laa tutti,, e lo fa anche quest’anno con una serie di progetti divulgativi. AllaPopolare (via del Luzzo 4a) tornain Sneakers, un progetto nato per intercettare un pubblico diverso da quello che solitamente frequenta teatri e sale da concerto. E così cambiano anche gli ingredienti: un luogo più informale, una durata più breve (circa un’ora di) e programmi che non prevedono necessariamente l’esecuzione integrale del grande repertorio. Dieci appuntamenti, dal 24 marzo al 24 novembre, sostenuti da Hera e Lavoropiù, con protagonisti diversi strumenti: si parte con il Boidi Piano Duo al pianoforte a quattro mani, ma ci sarà spazio anche per il violoncello, la fisarmonica, il violino, un duo di chitarra e arpa, il sax, tutti suonati da artisti under 30 selezionati dalla giuria di Bologna Festival tra una cinquantina di candidature.