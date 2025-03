Lanazione.it - In auto per andare al lavoro, poi il frontale in galleria. Addio a Irene Furiesi, giovane mamma

Firenze, 5 marzo 2025 – Lavita di una donna di 37 anni,da poco di due gemelli, originaria di Montelupo Fiorentino, da qualche anno trasferita nella zona di Tavarnelle Valdipesa si è interrotta in una delle tre gallerie del bypass del Galluzzo. Uno schianto, un terribile, non le ha lasciato scampo. Pochi minuti prima delle 16 di ieri, per motivi che la polizia stradale sta cercando di ricostruire, si è verificato iltra due vetture. Terribile. Tre i feriti, è stato detto all’inizio, per poi dover rettificare la notizia: una delle tre vittime dell’incidente non ce l’ha fatta. Si chiamava, laureata architetto, lavorava come duty officer alla Toscana Aeroporti Handling, la società che si occupa di carico-scarico bagagli e check in per l’aeroporto Vespucci di Peretola a Firenze.