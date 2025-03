Lanazione.it - In auto con oltre un quintale di gioielli e argento: denunciato

Arezzo, 5 marzo 2025 – La Guardia di Finanza di Arezzo, nel corso di un posto di controllo avvenuto nei giorni scorsi ha rinvenuto nel bagagliaio di un'diverse scatole contenti migliaia di monili in(collane, bracciali, catenine), per un peso di104 kg. e un valore commerciale di circa250.000 euro, sottoponendoli a sequestro.Il conducente dell', un nordafricano residente in Emilia Romagna, non e' stato in grado di esibire idonea documentazione che giustificasse la provenienza della merce e i militari l'hanno dunque sottoposta a sequestro,a perquisire l'abitazione di residenza dell'uomo, in provincia di Modena, e a scoprire denaro contante pero142.000 euro. Lo straniero e' stato percio'alla Procura della Repubblica di Arezzo per il reato di ricettazione, sottoponendo a sequestro probatorio i preziosi e il denaro rinvenuti.