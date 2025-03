Sport.quotidiano.net - Imolese, il calendario è in discesa. Otto gare per una rimonta playoff

Biviopartite per continuare a credere nei. Due mesi esatti e la stagione regolare del girone D di serie D andrà in archivio, e spetterà ai rossoblù concedersi eventuale ulteriore margine per allunl’annata tramite la post-season, distante sette punti. Un gap importante, ma non incolmabile, a patto che da qui a maggio la squadra di D’Amore non sbagli più nulla: approccio e prestazioni, in casa e trasferta. Cosa che invece è accaduta fin troppe volte nel girone di ritorno, dove l’, va detto, non è stata nemmeno aiutata dagli episodi: vedi anche l’ultima gara col Prato, dove l’unica sbavatura commessa in 90 minuti è costata la partita, tenuta in mano dall’inizio alla fine, ma senza riuscire mai ad affondare il colpo. Va detto che, nonostante il -7 dal Lentigione (sconfitto a metà febbraio 3-2 al Galli, bissando il trionfo dell’andata), l’è ancora squadra viva, come dimostrato quattro giorni fa e nelle uscite precedenti, contro Lentigione e Tuttocuoio, con due successi in fila che hanno riacceso le speranze di, dopo che Raffini e compagni erano scivolati a -10 dal quinto posto.