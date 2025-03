Thesocialpost.it - Imola, incendio nella notte: fiamme in un appartamento, quattro persone in ospedale

Lehanno illuminato lae terrorizzato un intero quartiere. Unè divampato in undi via Beccaria, nel quartiere Zolino, a. L’allarme è scattato ieri sera, intorno alle 23, quando alcuni residenti hanno visto il bagliore del fuoco uscire dal balcone e hanno chiamato i soccorsi.Leggi anche: Incidente in montagna: è morto l’ex sindaco di Scena Luis KröllVigili del fuoco sul posto,inSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia di stato e la polizia locale. Le squadre di soccorso hanno domato leed evacuato i residenti.sono state trasportate inper accertamenti. Una di loro ha riportato lievi conseguenze, con tre giorni di prognosi.Danni ingenti: cinque appartamenti inagibiliOggi restano solo pareti annerite e mobili bruciati.