Ilrestodelcarlino.it - Imola capitale della sicurezza informatica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ci sono settori in cui la tecnologia non arriva, la strada per ricucire quel gap parte da qui". A, in un anno lo scheletro di un vecchio zoo acquario è diventato un polo ad alta tecnologia, il Centro per l’innovazione e la formazione Adriano Olivetti, una struttura all’avanguardia dedicata all’insegnamento di tecniche avanzate e alla ricerca nel campocibersecurity e inaugurata proprio ieri. Quel "gap" di cui parla il vicepresidenteRegione, Vincenzo Colla potrà essere colmato da un vivaio di nuove figure lavorative da inserire nel privato ma anche nella pubblica amministrazione, in particolare in quel settore "il terziario – Colla –, che soffre di una frammentazione eccessiva". La nuova sfida del futuro lavorativo si delinea in modo particolare nella crittografia quantistica, nuova prospettiva diimpenetrabile.