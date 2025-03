Ilrestodelcarlino.it - Immobili fantasma: la lotta per salvarli

In un’Italia soffocata dal consumo di suolo e deturpata da un patrimonioare in disuso, "una nuova campagna nazionale promossa dal Forum Salviamo il Paesaggio cerca di invertire la rotta, trasformando ciò che è percepito come problema in un’opportunità concreta per le comunità locali". Lo ha affermato Maurizio Mattioli, presidente della Società Operaia, introducendo ieri la conferenza stampa convocata dal Comitato Cavallotti per presentare la campagna nazionale ’Riapriamo le porte degli’. Il presidente Mattioli, quindi, affiancato da Franco Paci e Luigi Silenzi, passa ai dettagli dell’operazione e le potenziali ricadute positive per la città di Porto San Giorgio: "L’obiettivo primario – afferma - è quello di sensibilizzare l’amministrazione comunale sull’importanza di attivare la procedura di acquisizione dei beni privati in stato di abbandono, offrendo un contributo concreto per la riqualificazione del territorio e un approccio innovativo per affrontare il degrado urbano".