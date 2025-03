Ilfoglio.it - Illuminati dall’acqua

Leggi su Ilfoglio.it

Questa recensione è frutto di una serie di “distorsioni cognitive”, schemi di pensiero che influenzano la nostra percezione della realtà, modi errati in cui elaboriamo le informazioni. Leggendo titolo, sinossi e informazioni sull’autore, ciò che veniva in mente era una trama tra Thoreau e Hemingway, con un giovane Nick Adams (alter ego di Hemingway e protagonista di molti racconti dello scrittore) che pesca in un luogo molto simile a Walden Pond (da cui il titolo del libro di Thoreau, ovvero l’inno alla vita nei boschi). Lo scenario poteva essere quello di “In mezzo scorre il fiume”, il film diretto da Robert Redford tratto dall’omonimo libro di Norman Maclean, oppure quello delle isole Shetland, arcipelago sub-artico tra Oceano Atlantico e Mare del Nord (terra dell’autore). Come colonna sonora la musica country-folk composta ed eseguita dallo stesso autore.