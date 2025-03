Ilrestodelcarlino.it - "Il voto è la nostra rivolta" . Assemblea al Calabresi

"Ilè la" è il tema dell’generale in programma oggi (mercoledì 5 Marzo) con inizio alle ore 9 nella sala convegni dell’Hoteldi San Benedetto del Tronto. "Il percorso referendario nel Piceno è iniziato lo scorso anno – ha detto la segretaria della Cgil di Ascoli Barbara Nicolai nel corso della conferenza stampa di ieri mattina – con la raccolta delle firme necessarie". Qual è il vostro obiettivo? "La grande sfida è quello di raggiungere il quorum consapevoli che il referendum può cambiare immediatamente il Paese ma anche lacomunità picena. Confidiamo in un’alta adesione e quello che metteremo in campo sarà una campagna informativa e di coinvolgimento sul nostro territorio". Il lancio della campagna elettorale sui cinque referendum prevista oggi a San Benedetto sarà a cura del segreteria generale della Cgil delle Marche Giuseppe Santarelli.