Il vino prodotto all’Agrario Studenti enologi all’opera Il risultato è ‘Maturando’

Ilsi fa a scuola. E che! Si chiamaed è il trebbiano romagnolodaglidell’istituto agrario ‘Perdisa’ di Ravenna, seguiti dal prof enologo Alessandro Raffaelli con preziose collaborazioni tra cui quella con la cooperativa Terre Cevico e quella con gli allievi dell’indirizzo grafico del ‘Morigia’ che si sono occupati dell’etichetta. Tutto realizzato seguendo la normativa europea di riferimento perché, come spiega il prof Raffaelli, "è unprofessionale ben riuscito". E il dirigente dell’istituto, Gennaro Zinno, tra i primi assaggiatori del nettare, è orgoglioso e soddisfatto: "Da degustatore ilmi è piaciuto molto". Provare per credere e chiunque può farlo, visto che le bottiglie sono in vendita all’istituto agrario in via dell’Agricoltura 5.