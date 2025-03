Gravidanzaonline.it - Il video di questa mamma che paga la figlia per fare un pisolino sta facendo molto discutere

Leggi su Gravidanzaonline.it

Molti genitori lottano quotidianamente con i figli per fargliil riposino, così unaha trovato un modo creativo per incoraggiare quei tanto necessari riposini del primo pomeriggio, condividendo la sua idea in unsu TikTok e scatenando così un dibattito tra i genitori.L’utente @findfoodfreedom dice di “re” la sua bambina per fargliilpomeridiano “E prima che mi giudichiate – dice –m**da funziona”. @findfoodfreedom i saw this on social media and idk who suggested this so please comment below if it was you? #parenting #parentingtips #postpartum #toddlersoftiktok #toddlermom #naptime ? original sound - Find Food Freedom Come tanti genitori, ha notato che mentre la sua bambina fa facilmente ilall’asilo, a casa durante i weekend resiste, così lei si è inventata la “Fata del”, che interviene come motivatrice, lasciando un penny, un nichelino, o un quarto di dollaro per un meritato