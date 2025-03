Lanazione.it - Il valdarnese Lorenzo Giusti e la sua amicizia con Eleonora Giorgi...

Arezzo, 05 marzo 2025 – Una passione autentica, quella di, sangiovannese classe 1992, cresciuto con l’amore per il cinema, il teatro e la musica. Un legame profondo con il mondo dello spettacolo che lo ha portato a collezionare foto con personaggi famosi, arrivando a più di 5000. Negli anni, la sua curiosità e il desiderio di entrare in contatto con artisti e personalità del settore lo hanno spinto a frequentare diversi festival ed eventi, costruendo una fitta rete di rapporti e amicizie. Tra le tante conoscenze, ce n’è una che oggi ricorda con particolare affetto: quella con. L’attrice, scomparsa in questi giorni, nel tempo aveva condiviso conmomenti di confronto sincero, basati su passioni comuni e su un dialogo che andava oltre la semplice ammirazione per la sua carriera.