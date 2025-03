Piperspettacoloitaliano.it - Il Turco quante puntate sono su Canale 5: quando va in onda El Turco serie tv con Can Yaman

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Dopo Viola come Il Mare, Cantorna da protagonista in Italia con una nuova fiction targata Mediaset. Arriva Ellatv con Cannei panni di Hasan Balaban, un giannizzero ottomano sfuggito alla cnna a morte, durante l’assedio di Vienna. Nel period-drama è centrale l’interpretazione di Greta Ferro (Gloria), e corale e internazionale il resto del cast artistico: Will Kemp (Girlfriends’ Guide to Divorce); Kieran O’Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis); Slavko Sobin (Django, Kaos); Magnus Samuelsson (The Last Kingdom). Mava inIlsu5 ?Ilva inlatv con Can(El) su5 ?La mini«Il», con protagonista assoluto Can, arriva con un doppio appuntamento esclusivo martedì 25 marzo e giovedì 27 marzo, in prima serata, su5.