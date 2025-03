Panorama.it - «Il Turco», il kolossal con Can Yaman arriva su Canale 5

Leggi su Panorama.it

La miniserie Il, con protagonista Can, debutta su5 con un doppio appuntamento esclusivo martedì 25 e giovedì 27 marzo, in prima serata. In attesa del, inserito da IMDbPro tra i titoli più attesi del 2025, Mediaset Infinity offrirà un’anteprima gratuita di dieci minuti a partire dal 21 marzo.Ambientata a Moena nel 1683, la storia segue Hasan (Can), un giannizzero ottomano in fuga dopo essere scampato alla condanna a morte durante l’assedio di Vienna. Ferito e braccato, trova salvezza grazie alle erbe curative di Gloria, con la quale nascerà una travolgente storia d’amore. Accolto dalla comunità locale, Hasan sceglie di ricambiare la loro ospitalità aiutandoli a ribellarsi contro l’oppressione fiscale.Nel ruolo di Gloria troviamo Greta Ferro, mentre il cast internazionale comprende Will Kemp (Girlfriends' Guide to Divorce), Kieran O'Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis), Slavko Sobin (Django, Kaos) e Magnus Samuelsson (The Last Kingdom).