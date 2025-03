Superguidatv.it - Il Turco, arriva la nuova serie con Can Yaman su Canale 5: quando in TV, trama, cast

La miniIl, con protagonista assoluto Can, debutta con un doppio appuntamento esclusivo su5, in prima serata, martedì 25 e giovedì 27 marzo.Il, in anteprima su Mediaset Infinity e poi su5, eccoin tv e streamingIn attesa della messa in onda, dal 21 marzo, sarà possibile vedere in anteprima gratuita su Mediaset Infinity dieci minuti del kolossal, già inserito da IMDbPro tra i titoli più attesi del 2025.Lade’ “Il” con CanAmbientata a Moena nel 1683, laracconta la storia di Hasan, un giannizzero ottomano interpretato da Can, alla sua prima esperienza in una produzione in lingua inglese. Sfuggito alla condanna a morte durante l’assedio di Vienna, Hasan, ferito e in fuga, viene soccorso da Gloria, una giovane donna dalle straordinarie conoscenze erboristiche.