Ilfattoquotidiano.it - “Il tuo account Netflix è sospeso”, attenzione alla nuova truffa “spoofing”: “Basta un clic e ti svuotano il conto”

“Il tuoè in. Aggiorna i tuoi dati di pagamento“. Se vi arriva una mail dacon questo testo fate molta. Il messaggio sembra autentico, con tanto di logo, grafica e linkpagina di assistenza clienti della piattaforma di streaming. Ma è una, l’ennesimo esempio di ““, un attacco informatico che sfrutta l’identità di un’azienda (in questo caso,) per ingannare gli utenti e rubare informazioni sensibili.Come funziona la? La mail, quasi identica a quelle inviate da, informa gli utenti di un presunto blocco dell’e della necessità di aggiornare i dati di pagamento per riattivarlo. Un pulsante rosso invita acare su un link che reindirizza a un form da compilare, dove vengono richiesti nome, password, indirizzo e, soprattutto, i dati della carta di credito.