Lanazione.it - Il trionfo della papessa al Carnevale di Viareggio e la rivincita di Carlo Lombardi: “Una vittoria corale”

Leggi su Lanazione.it

, 5 marzo 2025 – Habemus papam, qui sibi nomen imposuit Carolus. Che curiosamente – ma è, e quindi non poteva che esser così – è il nome del primo imperatore, il capostipite di un’istituzione che per mille anni ha fatto a braccio di ferro proprio col papato raffigurato in “Sic transit gloria mundi”, il carro vincitore dell’edizione 2025.ha scritto la storia: la sua personale, prima di tutto; in parte, anche quellamanifestazione. Per la prima volta in carriera, ha vinto in Prima Categoria. E assieme al figlio Lorenzo, lo ha fatto a modo suo, trattando (benissimo) un tema complesso come quelloparità di genere all’interno del mondo ecclesiastico, e facendo alla grande quello che, nel corso dei decenni, ha reso celebri gli artisti di Burlamacco: esponendosi.