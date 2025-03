Gamberorosso.it - Il Trentino segreto: tra pascoli e malghe dove nascono formaggi leggendari

L'alpeggio, i sapori puliti e genuini del pascolo di montagna, e la serenità che provoca il suono dell'erba strappata dal brucare delle vacche, o il sibilo degli sci sulla neve polverosa. E poi artigiani attenti e appassionati che portano avanti un importante discorso a difesa della tradizione e del territorio. La montagna non è solo paesaggio, sport e natura incontaminata. È anche tradizione, cultura e sapori che racchiudono il territorio e lo raccontano con un'intensità unica. Grazie alle sue valli ricche di, la zona alpina è luogo distraordinari, prodotti chedalla simbiosi perfetta tra uomo, ambiente e tecniche antiche. In questo viaggio tra la Val di Fassa, la Valsugana e la Val di Sole, scopriamo i lorosimbolo, e i luoghivale la pena fermarsi per un assaggio.