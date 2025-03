Il terzino sinistro del Newcastle United Lewis Hall ha escluso la stagione

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-05 11:38:00 Il web non parla d’altro:Il difensoredelsubisce un intervento chirurgico per un infortunio al piede e perderà il resto della, ha annunciato il club questa mattina.Il ventenne ha subito un bussare alla sconfitta a Liverpool la scorsa settimana ed è statodalla perdita della Coppa d’Inghilterra di domenica a Brighton di conseguenza.Ora sarà assente quandoandrà alla ricerca del loro primo trofeo domestico in 70 anni quando incontrano di nuovo Liverpool nella finale della Coppa EFL a Wembley il 16 marzo.mancherà il resto della2024/25 dopo aver subito un infortunio a un osso al piede.A seguito di una scansione e dei consigli di uno specialista,subirà un intervento chirurgico prima di un periodo di riabilitazione con il team medico del club.