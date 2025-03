Thesocialpost.it - Il tennista francese Bouquier minacciato: “Ho puntato migliaia di euro su di te. Se perdi ti ucciderò, rintraccerò la tua famiglia”

Un episodio inquietante scuote il mondo del tennis. IlArthurha denunciato una gravissima minaccia di morte ricevuta tramite un messaggio su Instagram.Leggi anche: Sinner, il retroscena: “La Wada ha cercato due volte l’accordo con i suoi avvocati”Il messaggio scioccante: “Ti darò la caccia”Il numero 225 della classifica Atp, impegnato nel Challenger di Thionville, ha condiviso lo screenshot del messaggio ricevuto da un utente che aveva scommesso 2milasu di lui. Il contenuto è agghiacciante: “Se, non ti perdonerò mai.te e la tuasolo per farti del male, anche se significa andare in prigione”.La minaccia prosegue con toni sempre più inquietanti: “Se perdo questi soldi, sarò in strada, quindi la mia vita non avrà più senso.