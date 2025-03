Il Siviglia già si allena a pensare alla Royal Society

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-04 21:51:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!Ilè tornato martedì pomeriggio all’mento dopo essersi goduto due giorni liberi. Dopo aver portato a casa contro Rayo Vallecano, con un’enorme prestazione di Orjan Nyland e un nuovo obiettivo di Dodi Lukébakioil modello ha ripreso l’attività già pensando al suo prossimo impegno in campionato nei confronti del Real Sociedad, in cui sarà la sua seconda uscita consecutiva.Nel ritorno al lavoro di García Pimietta L’assenza di Adrià Pedrosa ha attirato l’attenzionequesto è stato esercitato a margine in palestra. Inoltre, il reintegrazione del gruppo Sambi Lokonga era previsto per oggi, da quando giovedì scorso stava svolgendo una carriera continua sull’erba insieme ad Akor Adams. Tuttavia, l’Internazionale belga non lo ha ancora visto, quindi presumibilmente continua a riprendersi dsua lesione nell’ischiotibiale della sua gamba destra.