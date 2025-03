Ilgiorno.it - Il sentiero verde con gli alberi dei bambini

Passione, ogni anno idi prima elementare piantano un albero e suldelle Maiocche a Bellusco sta nascendo un parco. "Per i piccoli una lezione di rispetto della natura". E di amore per l’ambiente. Così raccontano i messaggi con i quali gli scolari accompagnano quello che è diventato a tutti gli effetti un rito. Una sorta di battesimo ecologico. Il polmone che ospita gli esemplari della scuola e i progetti di riforestazione sta diventando "una risorsa sempre più importante per la comunità e l’ampliamento della rete di sentieri ci permette di scoprirlo", spiega il Comune. Le parole dei giovani giardinieri per la propria pianta arrivano dritte al punto: "Ci prenderemo cura di te, come tu fai con noi ogni giorno". "Il nostro albero con le carezze, gli abbracci e le cure, crescerà con noi.