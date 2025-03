361magazine.com - Il ritorno di Melania Trump: prima apparizione pubblica da First Lady

Leggi su 361magazine.com

Ha partecipato a una tavola rotonda al Congressodi, la neo o meglio ritornata a esserlo Firts. L’ex top model, come ampiamente previsto si divide tra la Casa Bianca e la residenza di Mar-a-Lago.Da quando è stato rieletto Donaldcome Potus, non si era più vista. Invece, nelle ultime ore ha fatto una brevedurante una tavola rotonda al Congresso per sostenere un progetto di legge bipartisan contro il revenge porn.A colpire, come sempre i look, con nulla lasciato al caso.si è presentata con un legante tailleur in beige con tanto di tacco e cravatta nera.Ha preso la paura, leggendo un discorso e senza mai perdere il filo.“La presenza diffusa di comportamenti abusivi nel dominio digitale influenza la vita quotidiana dei nostri bambini, delle nostre famiglie e delle nostre comunità”, ha detto, ignorando forse le accuse a carico del marito – È straziante vedere giovani adolescenti, in particolare ragazze, alle prese con le enormi sfide poste da contenuti online dannosi, come i deepfake”.