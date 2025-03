Oasport.it - Il ritorno di Giulio Zeppieri. Il coetaneo di Sinner frenato dagli infortuni

La luce in fondo al tunnel? Se lo augura, capace di conquistare la qualificazione al tabellone principale del Masters1000 di Indian Wells, dopo averne vissute davvero tante. Un tennista di talento il mancino nostrano, dal gioco brillante, ma non così mobile come si dovrebbe. Una crescita frenata, in questo senso, soprattutto, infatti, è reduce da un’operazione al polso lo scorso agosto, che lo ha fatto stare lontano dai campi lungamente. Un fastidio avvertito a Parigi nel 2024 e la decisione di intervenire dopo i Challenger di Perugia e Sassuolo ha raccontato il suo tecnico, Max Sartori, ai microfoni di Supertennis.Non certo però l’unico contrattempo di una carriera in cui ne sono capitate di tutti i colori. Entrato nel circuito professionistico il 7 novembre 2016 iniziò la sua avventura nei Futures, diventando nel giro di un biennio presenza stabile nei Challenger dove aveva mostrato chiari segnali di vitalità.