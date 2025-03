Secoloditalia.it - Il riarmo Ue mette ko il campo largo. Gentiloni molla la segretaria, Calenda la accusa di populismo e Conte se la ride

Il piano dieuropeo lanciato da Ursula von der Leyen è il colpo di grazia definitivo al, di ora in una Babele di lingue incomprensibili e contraddittorie. Pd, 5Stelle e cespugli centristi (con il cuore che batte per Kiev) procedono l’uno contro gli altri armati. Non solo le due piazze contrapposte, una il 15 marzo genericamente pro Europa lanciata da Michele Serra con il Nazareno al rimorchio, e l’altra (il 5 aprile) convocata da Giuseppeper il disarmo contro l’Occidente guerrafondaio. Per non dire del flop della piazza diper l’Ucraina che non ha superato i mille partecipanti scarsi. Le dichiarazioni del giorno dopo l’annuncio del Re-Arm parlano da sole.Ue, esplode ilDichiara guerra il leader di Azione che demolisce la linea peace e love delladem.