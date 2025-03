Ilfattoquotidiano.it - Il riarmo europeo è una pazzia: non deve guidarci l’affarismo ma la Costituzione

Donald Trump, il giorno del suo insediamento alla Casa bianca, ha parlato dell’avvento di “una nuova era”, e ha esaltato la potenza degli Stati Uniti (la cui bilancia commerciale, comunque, non è stata mai così vistosamente in deficit), e del suo programma imperialista che prevede la trasformazione del Canada in uno Stato membro degli Usa, la riconquista di Panama e l’annessione della Groenlandia. Egli inoltre, in questo e negli altri suoi discorsi, ha sempre posto in evidenza la sua decisione di stipulare un accordo con la Russia per la “pace in Ucraina”, precisando che questo trattato di pace sarebbe firmato da Stati Uniti e dalla Russia, con esclusione esplicita dell’Unione Europea e della direttamente interessata Ucraina.E tutto ciò in base al convincimento, che è invero l’opposto della logica, dell’etica e del diritto, secondo il quale quello che conta è solo la “la potenza economica”, agevolmente traducibile in una “prepotenza sopraffattrice” degli altri Popoli.