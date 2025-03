Linkiesta.it - Il racket della Casa Bianca, l’orgoglio europeo e l’abisso del Pd di Schlein

Don Donald Trump, il padrino del mandamento di Washington D.C., a breve sarà anche un criminale di guerra, oltre a tutto il resto. I prossimi omicidi di civili in Ucraina, infatti, saranno imputabili non solo al suo dante causa del Cremlino, ma anche alla sua decisione di fermare la consegna dei sistemi balistici difensivi con cui Kyjiv protegge le vite delle famiglie ucraine dai missili, dai droni e dai Mig russi.Ieri, prima di andare a certificare al Congresso lo Stato tragico dell’Unione americana, Trump si è occupato di far crollare i mercati finanziari globali in seguito alla dichiarazione di guerra commerciale nei confronti di Canada, Messico e Cina (poi toccherà all’Europa), quindi contro tre, quattro, alleati e un avversario.Trump si è anche vantato di un accordo estorsivo concluso con Taiwan per la produzione in America dei famosi microchip, spiegando che così, «se dovesse succedere qualcosa a Taiwan», l’impatto per l’America sarebbe più sopportabile, invitando di fatto la Cina, in teoria l’avversario, a fare dell’isola libera e democratica del Mar cinese, che invece è un’alleata storica degli Stati Uniti, ciò che Vladimir Putin ha fatto in Crimea e nell’Ucraina orientale.